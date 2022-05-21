Kayıp yarasa bulundu

Ruanda’da 40 yıldır görülemeyen ve neslinin tükendiği düşünülen bir nalburunlu yarasa türü (Hilli rhinolophus), Nyungwe ulusal parkındaki bir mağarada ortaya çıktı. Dağ gorillerinin habitatı olan sık yağmur ormanı dokusu içinde yaşayan tür, aslında 2019’da bulunmuştu ancak bilimsel tanımlaması üç yıl sürdü. Bu yeniden keşfe imza atan Teksas merkezli sivil toplum örgütü Uluslararası Yarasa Koruma (BCI) ile Ruanda Yaban Hayatı Koruma Birliği ve Ruanda Geliştirme Kurulu, “Esas işimiz şimdi başlıyor; türü geleceğe taşımanın bir yolunu bulmalıyız” diyorlar. İnsan faaliyetleri, ormansızlaşma ve habitat kaybı doğa için sayısız faydası olan yarasaları tehdit ediyor.