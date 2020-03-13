Türkiye’den 9 ülkeye uçuşlar durduruldu

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye’den 9 Avrupa ülkesine uçuşlar durduruluyor. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda’ya uçuşlar yarın saat 08.00’den 17 Nisan’a kadar durdurulacak.

Bugün Türkiye’de koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi. Virüs tespit edilen yeni 3 hastanın ilk 2 vaka ile aynı temas çevresi ve aynı aile içerisinden olduğu; 5 vakadan 2’sinin solunum sıkıntıları yaşadığı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası alınan kararları açıkladı. Buna göre;

Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getiriliyor. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı.

Alo 184 SABİM Danışma Hattı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldü.

Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı.

9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLAR DURDURULDU

Kararlar arasında 9 ülkeye uçuşların durdurulması da var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda’ya uçuşlar yarın saat 08.00’den 17 Nisan’a kadar durdurulacak.” dedi.