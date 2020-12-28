Depremle ilgili neler biliyoruz? Prof. Dr. Celal Şengör anlattı

Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, günü Atlas’ın online deprem panelinin konuğuydu.

Atlas’ın Aralık sayısında okurlarına hediye ettiği Türkiye Deprem Atlası kitapçığının yazarları arasında yer alan Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, çalışmalarını İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde sürdürüyor.

Konusunda dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri olan Şengör, online panelde Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak, bununla mücadele etmek için de öncelikle bilgi toplumu olmak gerektiğini belirtti. Fayları, depremleri, bilimsel araştırmaları anlattı ve izleyenlerin sorularını yanıtladı.

Online panelin moderatörlüğünü ise Türkiye Deprem Atlası kitapçığını hazırlayan Doç. Dr. Yıldırım Güngör yaptı. 20’yi aşkın bilim insanının katkısıyla hazırlanan bu özel çalışma kıtaların hareketi, Türkiye’nin depremselliği, faylar, zemin, tsunami, antik depremler, beklenen İstanbul depremi gibi birçok başlığa sahip.

Bu yıl Aydın Doğan Ödülü’nü İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne veren Aydın Doğan Vakfı, ödülü takiben Atlas’ın kitapçığının hazırlanmasına ve bu online panelin gerçekleşmesine de katkıda bulundu. Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Canan Fetvacı, deprem konusunda herkes için önemli bir kaynak olan kitapçığın özellikle okullara ulaştırılması için ayrı bir çaba gösterdiklerini belirtti.

Herkese açık online panelde Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, Türkiye’de deprem araştırmalarının önemli isimlerini anarak başladığı konuşmasında depremlerin nasıl oluştuğunu, etkilerini, depremle ilgili bilimsel çalışmaları anlattı; ardından online panelin izleyicilerinin sorularını yanıtladı.

Yıldırım Güngör ise yerbilimcilerin olası depremlerin yaklaşık büyüklüğü ve yaklaşık yeri hakkında tahminde bulunabildiklerini ama zamanı hakkında asla bir şey söyleyemediklerini dolayısıyla halkın depremin ne zaman olacağı ile ilgilenmek yerine binalarının ğlam olup olmadığı ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Güngör ayrıca, kamunun ise kriz yönetimi yerine risk yönetimine yatırım yapması gerektiğini ekledi.

Paneli aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz!

Dilerseniz Atlas Youtube kanalında paneli ve Prof. Dr. Celal Şengör’ün videolarına da ulaşabilirsiniz.