Atlas’ın Ocak sayısı çıktı! Yeni sayıda neler var?

Atlas’ın Ocak sayısının kapak konusu yarasalar. Belki de en çok yanlış anlaşılmış canlılar olan yarasalar, üzerlerine yapıştırılmış onca sevimsiz etikete rağmen böcek nüfusunu kontrol altında tutuyor, tohumları taşıyor, birçok bitki türünün tozlaşmasını sağlıyor. Şaşırtıcı yetenekleriyle insanı hayrete düşüren yarasalar, özel fotoğraflar ve ayrıntılı bir dosyayla yılın ilk sayısında.

Halk danslarının zenginliğiyle ünlü Kafkasya’nın güneyinde, Gürcistan’da her şehirde özel ya da devlete ait eğitim kurumları bulunuyor, dans ekipleri dünyanın her köşesinde hayranlıkla karşılanıyor. Atlas, Gürcistan’ın halk dansları okullarını gezdi, bu zengin geleneğin nasıl yaşatıldığını gördü, kökenlerini araştırdı.

İstanbul’dan Sinop’taki İnceburun Deniz Feneri’ne uzanan 700 kilometrelik karavan yolculuğu, Batı Karadeniz’in ormanları, kanyonları, vadileri ve şelalelerinin soğuk aylarda da benzersiz manzaralar sergilediğini gösteriyor.

Dünyanın farklı köşelerinden doğa ve insan öykülerini bir araya getiren “Yeryüzü Fotoğrafları” serisi, Türkiye’nin çölleşme riski en yüksek noktalarından Konya Ereğli’de kum fırtınalarına karşı yapılan ağaçlandırma çalışmaları, Avrupa’dan ithal edilen plastiğin çöplüğüne dönüşen Adana ve Mersin’deki çevre sorunları da Atlas’ın bu sayısının konuları arasında.