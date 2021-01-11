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İstanbul’a karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı

Özge Çolak
İçindekiler
        1. KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
        2. İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ (11-15 OCAK)

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yağış günlerce sürecek, ilerleyen günlerde sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul’a da cuma günü karla karışık yağmur yağması bekleniyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini yayınladı. 11-17 Ocak için hazırlanan tahminlere göre “Hava sıcaklığının Pazartesi ve Salı günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması ancak Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması ve hafta sonuna doğru mevsim normalleri civarına iç ve batı kesimlerde yer yer altına inmesi” beklenir.


 

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Rapora göre yurdun büyük bölümünde sağanak, bazı illerde ise kar yağışları görülecek. Tahminlere göre özellikle perşembe gününden itibaren yurdun pek çok bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ (11-15 OCAK)

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı | Atlas | Gündem

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı | Atlas | Gündem

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı | Atlas | Gündem

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı | Atlas | Gündem

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı | Atlas | Gündem

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