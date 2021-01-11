Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yağış günlerce sürecek, ilerleyen günlerde sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul’a da cuma günü karla karışık yağmur yağması bekleniyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini yayınladı. 11-17 Ocak için hazırlanan tahminlere göre “Hava sıcaklığının Pazartesi ve Salı günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması ancak Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması ve hafta sonuna doğru mevsim normalleri civarına iç ve batı kesimlerde yer yer altına inmesi” beklenir.

Haftalık Hava Durumu

(11- 17 Ocak 2021)

Hava sıcaklığının Pazartesi ve Salı günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması ancak Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması ve pic.twitter.com/kL7FabBduU — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 10, 2021





KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Rapora göre yurdun büyük bölümünde sağanak, bazı illerde ise kar yağışları görülecek. Tahminlere göre özellikle perşembe gününden itibaren yurdun pek çok bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ (11-15 OCAK)