Atlas okurlarından hikâyesi olan ağaçlar

Ağustos ayında okurlarımızı, Türkiye’de ilginç hikâyeleri olan ağaçların fotoğraflarını paylaşmaya çağırmıştık. Sizlerden gelenler arasında dördü, yapıları ve öyküleriyle öne çıktı.

FILIZ ÇAĞLAR / BURSA, MUSTAFAKEMALPAŞA

“Suuçtu Şelalesi’nin devamındaki vadi, sıra dışı bir ağaca ev sahipliği yapıyor. Muradiyesarnıç Mahallesi ile Çataldağ Ormanları’nın birleştiği çok geniş bir alanda yer alıyor. Halk arasında Kabataşlar, ya da Kocataşlar diye bilinen büyük kayaların üzerinden geçen akarsuyun kıyısında yükseliyor. Bu ormanda ona benzer başka ağaç görmedik. Çok kolay ulaşılacak bir yerde olmadığı için, daha çok civar köylerde yaşayanlarca biliniyor ve “kanserli ağaç” diye anılıyor. Ağacın, bir hastalık sebebiyle gövdesinin büyümesinin durduğu ve sadece tümörünün büyüdüğünü söylüyor yöre insanı.”

SEDAT TEZGÜL / ÇORUM

Çorum’un Büyük Palabıyık Köyü’ndeki bu çam ağacı, halk arasında “Çam Dede” olarak biliniyor. Yatır olduğuna inanıldığı için etrafı türbe olarak düzenlenmiş. 2017 yılında bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yanan görkemli çamın 800 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

HÜMEYRA AKGÜL / KASTAMONU

Ahlat Köyü’nde, Benli Sultan Türbesi’nin yanında, derenin başında yükselen görkemli ağacın, evliyanın inzivaya çekildiği yer olduğuna inanılıyor. İnanışa göre Benli Sultan (16’ncı yüzyıl) atıyla dolaşırken ağacın yanına gelir, ağaç saygısından yere eğilir, evliya da atıyla üzerinde dolaşır. Bugün bile ağacın gövdesindeki küçük oyukların at nallarının izi olduğuna inanılıyor.

ADEM POLAT / ERZURUM, İSPIR

Devedağı Mahallesi’ne ait mezra yolunda, 40 metreden fazla yükseklikte bir uçurumun kenarında, zamanında gövdesinde büyük bir çatlak oluşmasına rağmen yaşamını kararlılıkla sürdüren bir ardıç ağacı yükseliyor. Uçurumun üzerine eğilmiş, adeta boşluğa meydan okuyor.

ATLAS · EYLÜL 2020