ATLAS’IN DİJİTAL ARŞİVİ: Son 10 yılın tüm sayıları
Nisanda 25. yıl özel sayısında Atlas’ın bir diğer sürprizi ise son 10 yılın sayılarını içeren dijital arşiv. Nisan sayısında verilen şifreyle dijital arşive bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda ve tabletinizde ulaşabilir, tüm yazı ve fotoğrafları inceleyebilirsiniz.
Nisan sayısında verilen şifrenin nasıl kullanılacağı dergi sayfalarının yanı sıra şu adreste de anlatılıyor:
https://www.atlasdergisi.com/dijitalarsiv/
Atlas arşivinize Magzter adlı dijital dergi platformundan ulaşabilirsiniz: www.magzter.com
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