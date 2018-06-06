ATLAS’IN HAZİRAN SAYISI
Atlas, haziran sayısında yine dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanına uzanıyor. Derginin bu ayki özel dosyalarından biri Avrupa’nın son dönemdeki en cazip seyahat rotalarından birini, Slovenya’nın Bled Gölü’nü anlatıyor. Dağlar ve ormanlarla çevrili gölü ayrıca zarif bir adacık süslüyor. Alpler’in mavi huzuru Bled, tüm ayrıntıları ve güzelliğiyle Atlas sayfalarında. Atlas’ın bir diğer iddialı başlığı da “İstanbul’un kökleri”. Neolitik, Roma, Bizans ve Osmanlı’nın yüzyıllarca gizli kalmış izleri tek tek ortaya çıkıyor. Atlas’ın arkeoloji dosyası heyecan verici son keşiflere yer veriyor ve İstanbul’un uzak geçmişine ışık tutuyor.
Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde Danimarka’ya bağlı bir ada ülkesi olan Fareoe Adaları, Bozcaada’nın açıklarında İkinci Dünya Savaşı yıllarında batırılan ve Ege’nin mavi derinliklerinde yeni keşfedilen SS Nantaise batığı derginin diğer konuları. Atlas bu sayısında ayrıca Denizli, Aydın ve Muğla il sınırlarının kesiştiği noktadaki İnceğiz Kanyonu’nun doğa ve kültür hazinelerine yer veriyor.
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