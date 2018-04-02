ATLAS 25 YAŞINDA: Nisanda özel hediyeler
Atlas dergisi nisan ayında 25. yılını kutluyor ve okurlarını özel bir sayı ve özel hediyelerle selamlıyor. Atlas, 25. yıl şerefine ikinci bir ek dergi hazırladı. İlk sayıdan günümüze öyküsünü, arşivinin en özel fotoğraflarını, imza attığı özel dosyaları, doğadan arkeolojiye, kültürden maceraya çeyrek yüzyıllık geniş birikimini okurlarla paylaştı. Derginin ikinci hediyesi ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni konu alan Tarihin Hazineleri kitabı. Uniq İstanbul katkısıyla hazırlanan bu özel çalışma dünyanın en seçkin müzelerinden birini ayrıntılarıyla inceliyor, öne çıkan eserlerini tanıtıyor.
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