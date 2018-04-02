KEŞFİN ÇEYREK YÜZYILI: 25. yıl özel koleksiyon sayısı
Çeyrek yüzyıl boyunca dünyanın dört bir yanına uzanan, doğa ve kültür varlıklarını sayfalarına taşıyan Atlas, 25. yaşını kutladığı nisan ayında zengin içerikli bir koleksiyon sayısıyla bayilerde olacak. Derginin kapak konusu, Afrika’nın kuzeybatısındaki Atlas Dağları. Atlas ekibi 25. yıl şerefine adaşı olan bu efsanevi dağlara uzandı ve en yüksek noktasına, Fas’taki Toubkal Zirvesi’ne tırmandı. Doğu Karadeniz’de “horonun çocukları” Lazlar, derginin bir diğer başlığı. Geçmişten günümüze, yaşadıkları coğrafyadan geleneklerine Lazlar nisanda Atlas’ta.
Avrupa’nın kültür sanat durağı Viyana, Uzakdoğu’nun sıra dışı ada ülkesi Tayvan da bu sayının başlıkları arasında. Atlas ayrıca Japonya’nın Kumano Kodo bölgesine gidiyor ve günler boyunca geleneksel hac güzergâhında tapınaktan tapınağa yürüyor. Derginin bir diğer dosyası ise göllerimizi konu alıyor. Yabancı balık türleri atıldığı için doğal yapısını kaybeden ve bambaşka bir çehreye bürünen doğa hazineleri “göldeki yabancı” başlığında. “Tanrıçaların yurdu” başlığı ise Akdeniz Bölgesi’ndeki Dağlık Kilikya antik bölgesinin tarihi ve doğal değerlerini özel fotoğraflarla tanıtıyor.
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