Ekonomide son dakika haberlerin lideri
Gündem

Ekonomide son dakika haberlerin lideri

Türkiye’de internet haberciliğinin en iddialı portallarından biri olan Cnnturk.com, her kategoride olduğu gibi ekonomi alanındaki son dakika haberleriyle de gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.  Gerek Türkiye ve dünya ekonomisi, gerekse gündelik hayata dair tüm gelişmeler anbean cnnturk.com ekonomi sayfaları ve sosyal medya hesaplarından okuyuculara ulaştırılıyor.

Bireylerin hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen son derece önemli bir olgu olan ekonomiye dair habercilik yapabilmek birçok haber branşında olduğu gibi uzmanlık gerektirir. Uzmanlık gerektiren en önemli konu ise yaşanan bir gelişmenin doğru analiz edilerek okuyan herkesin anlayabileceği bir dilde sunulmasıdır. Herkesi ilgilendiren en zor konuları bile en sade bir dille okuyucusuna ulaştırmaya çalışan Cnnturk.com ekonomi sayfaları, etkin bir şekilde planlanmış alt kategorileri ile ziyaretçilerin aradıklarını bulurken zaman kaybetmesini önüne geçiyor.

En doğru ve herkesin anlayabileceği ekonomi haberleri

Bilgi kirliliği anlamında çok önemli sorunların yaşandığı internet dünyasında, habercilik tecrübesi ile her zaman bir adım öne çıkan cnnturk.com, haberciliğin tüm unsurlarını barındıran son dakika içerikleri ile yıllardır okurlarına hizmet veriyor. Önceliği doğru haber, yeterli bilgi ve sadelik olan cnnturk.com ekonomi sayfaları, tüm gelişmeleri anında okuyucularına aktarmaya devam ediyor.

Sadece habercilik anlamında değil, sosyal medya gücü, Google Accelerated Mobile Project (AMP) ve Facebook Instant Articles (Facebook IA) gibi mobil teknoloji entegrasyonlarıyla da bir adım öne çıkıyor. Ayrıca Cnnturk.com mobil uygulaması üzerinden yapılan bildirimler ile gündemi takip etmek isteyen okurlarına yardımcı oluyor.

Ekonomiye dair en kritik kararlardan anında haberdar olun!

Bu özellik sayesinde Cnnturk.com uygulaması kullanıcıları, borsa, piyasa, döviz, altın fiyatlarının yanı sıra Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumların kritik kararlarından anında haberdar olabiliyor. Bildirimlerin yanı sıra için Facebook’ta1 milyon 700 bin hayranı ve Twitter’da 4 milyon 660 bin takipçisi de Cnnturk.com’un sosyal medyada sahip olduğu gücün ve okuyucuların ilgisinin en büyük ispatı.

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