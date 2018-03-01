MART SAYISINDA TÜRKİYE’NİN DENİZ FENERLERİ
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MART SAYISINDA TÜRKİYE’NİN DENİZ FENERLERİ

Atlas’ın mart sayısındaki özel dosyalardan biri Türkiye’nin deniz fenerlerini konu alıyor. Türkiye kıyılarında 369 deniz feneri var. Bunların 40’a yakını İstanbul sahillerinde. Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarını dolaşan Atlas benzersiz fotoğraflarla en güzel deniz fenerlerine yer veriyor. “Kılavuz ışıkların” tarihine, denizcilik için taşıdığı öneme ve insanın düşünce dünyasıyla hayal gücüne etkisine mercek tutuyor. Dosyanın yazısı Tevfik Taş, fotoğrafları ise Oğuz Büktel’in imzasını taşıyor.

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MART SAYISINDA TÜRKİYE’NİN DENİZ FENERLERİ
Dergide Bu Ay

MART SAYISINDA TÜRKİYE’NİN DENİZ FENERLERİ

Atlas’ın mart sayısındaki özel dosyalardan biri Türkiye’nin deniz fenerlerini konu alıyor. Türkiye kıyılarında 369 deniz feneri var. Bunların 40’a yakını …

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