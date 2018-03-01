ATLAS’IN 300. SAYI HEDİYESİ: ARKEOLOJİNİN DESTANI TROİA
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ATLAS’IN 300. SAYI HEDİYESİ: ARKEOLOJİNİN DESTANI TROİA

Atlas, 300. sayısında okurlarına özel bir ek veriyor: “Arkeolojinin Destanı Troia.” Dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından Troia’yı her yönüyle ele alan bu kapsamlı kitap, Troia Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan tarafından hazırlandı. Etnik Popüler Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği (EPOS7) katkılarıyla da Atlas okurlarıyla buluştu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Troia’nın öneminin altını çizerken herkesi bu arkeolojik alanın hikayesini keşfetmeye çağırıyor. EPOS7 Başkanı Ayşe Zafer Kozanoğlu ise “Troia Yılı” etkinliklerinin içinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtiyor.
Troia’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20. yılı olan 2018, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Troia Yılı” ilan edildi. 2018 boyunca Troia’nın bir kültür ve turizm odağı olması amacıyla çok sayıda alt ve üst yapı yatırımı gerçekleşecek. Bu kapsamda bölgede yeni gezi ve tur güzergâhları, cazibe merkezleri, kültür rotaları, bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturuluyor; alternatif turizm faaliyetleriyle yörede hareketliliği arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Bunların yanı sıra kültürel, tarihsel ve doğal değerlerin görünür kılınması için kültür, sanat, spor, bilim ve eğitim alanında Türkiye ve dünyada 2018 boyunca birçok etkinlik düzenleniyor.
“Troia Yılı”nı tanıtmak için şimdiye kadar pek çok çalışma yapıldı. Şubat ayında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen workshop’a Ortadoğu ve Türkiye’den pek çok isim katıldı. Avustralya’nın Sidney ve Melbourne kentlerindeki dünya seyahat fuarlarında, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Güney Asya Gezi ve Turizm Fuarı-SATTE 2018’de stantlar açıldı. “Troia Yılı” hakkında ayrıntılı bilgi için: http://www.2018troia.com/

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