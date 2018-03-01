ATLAS’IN 300. SAYISI
Atlas, mart ayında okurlarını 300. sayısıyla selamlıyor. Dergi bu özel ayda yine Türkiye ve dünyanın doğa ve kültür varlıklarını kapsamlı dosyalarla işliyor. Derginin kapak konusu Odessa. Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki bu liman kenti nice sanatçı yetiştirmiş, farklı kültürlere kucak açmış, sayısız hikâyeye ilham vermiş özel bir yer. Atlas, Odessa’nın kıyılarını, sokaklarını gezip renkli yaşantısına karıştı.
Atlas’ın bir diğer dosyası Türkiye’nin deniz fenerleri. Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarını dolaşan Atlas benzersiz fotoğraflarla en güzel deniz fenerlerine yer veriyor. “Kılavuz ışıkların” tarihine, denizcilik için taşıdığı öneme ve insanın düşünce dünyasıyla hayal gücüne etkisine mercek tutuyor.
Ankara, Bolu ve Sakarya il sınırlarında uzanan “İpek Yolu Koridoru” dokuz belediyenin yer aldığı özel bir proje. Göynük, Beypazarı, Taraklı ve rotanın diğer tarihi kentleri, gezginleri geçmiş çağlara götürüyor.
Kastamonu’nun karstik mucizesi Kılıçlı Mağarası, Giresun’un en güzel köşelerinden Kuzalan Tabiat Parkı derginin diğer başlıkları.
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