Telefonla geçmişimiz

Osmanlı’dan Türkiye’ye telefon kullanımının yaygınlaşmasının verilerini oluşturan 453 belge ve fotoğraf, SALT Araştırma tarafından dijital ortamda erişime açıldı. Osmanlı İmparatorluğu’nda telefon satan şirketler, kullanıcılar, çalışanlar ve telefonun günlük hayattaki yerini ayrıntılandıran belgeler, çoğunlukla imtiyaz verilen Dersaadet Telefon Anonim Şirketi ile İzmir ve Civarı Telefon Şirketi’ne dair kayıtları içeriyor. Bu belgeler, 1914-82 yıllarını kapsayan telefon rehberleri ve diğer basılı yayınlarla tamamlandı ve “Posta, Telgraf ve Telefon Şirketleri Arşivi” başlığı altında archives.saltresearch.org’da meraklısına açıldı.