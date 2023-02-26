Anasayfa Atlas Tarih GÖZ KAMAŞTIRAN ORTAÇAĞLI
Atlas Tarih

GÖZ KAMAŞTIRAN ORTAÇAĞLI

Harika Pelin Şengül

Britanya’da Northampton yakınlarında MS 630-670 yıllarına ait bir altın kolye buldu.

Bu olağan bir keşif değil, hatta bugüne kadar adada bulunan, kendi kulvarındaki en zengin örnek. Roma madeni paraları, altın ve lâl gibi yarı değerli taşlardan yapılmış 30 sallantılı parça ve boncuktan oluşan bin 300 yıllık kolye, bir kadına ait olduğu düşünülen mezarda bulundu. Londra Arkeoloji Müzesi’nden arkeologlar, mezarın muhtemelen kraliyet ailesinden bir kadına ya da bir başrahibeye (ya da her ikisi birden) ait olduğunu düşünüyor.

Kolyeye, bulunduğu bölgenin adına istinaden “Harpole Hazinesi” adı verildi. FOTOGRAF VE ÇIZIMLER: LONDRA ARKEOLOJI MÜZESI

 

 

0 yorum
0
FacebookTwitterPinterestEmail

Benzer Yazılarımız

GÖZ KAMAŞTIRAN ORTAÇAĞLI

YÖRÜKLERDEN KAYIP MASALLAR

Dünyanın çizgileri

Peru’nun isyanı

Firavunların hayaliydi: SÜVEYŞ KANALI

İlk Neanderthal ailesi

Resim ve heykel müzesi ile yeniden

Gemiyle Yunanistan: EGE’DE SEYİR DEFTERİ

AKDENİZ’İN ZAMAN SIĞINAĞI: Sardinya

Bir şehir efsanesi: GAZİANTEP KALESİ TÜNELLERİ

Yorum Yap

Bir sonraki yorumumda adımı, e-postamı ve web sitemi bu tarayıcıya kaydedin.