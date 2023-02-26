GÖZ KAMAŞTIRAN ORTAÇAĞLI

Britanya’da Northampton yakınlarında MS 630-670 yıllarına ait bir altın kolye buldu.

Bu olağan bir keşif değil, hatta bugüne kadar adada bulunan, kendi kulvarındaki en zengin örnek. Roma madeni paraları, altın ve lâl gibi yarı değerli taşlardan yapılmış 30 sallantılı parça ve boncuktan oluşan bin 300 yıllık kolye, bir kadına ait olduğu düşünülen mezarda bulundu. Londra Arkeoloji Müzesi’nden arkeologlar, mezarın muhtemelen kraliyet ailesinden bir kadına ya da bir başrahibeye (ya da her ikisi birden) ait olduğunu düşünüyor.