Bir Dostun Ardından
Atlas’ın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan üretim direktörümüz ve Doğan Burda Dergi Grubu İcra Kurulu Üyesi Servet Kavasoğlu’nu 15 Mart 2017’de kaybettik. Tüm Doğan Burda çalışanlarını kaybıyla üzüntüye boğan Kavasoğlu, sayısız proje ve yeniliğin fikir babası, dergiciliğin her ayrıntısını takip eden çalışkan bir isimdi. Ankara’da 1961’de doğan Kavasoğlu, yıllarca çeşitli gazetelerde üst düzey yöneticilikte bulunmuştu. Doğan Burda Dergi Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Y. Yılmaz, Hürriyet’teki köşesinde kaleme aldığı yazıda Kavasoğlu’nun ardından şunları yazdı:
“Servet Kavasoğlu ile tanıştığım günü hatırlıyorum. 1985 senesinin ocak ayının ilk günleriydi. Küçük bir ekiple, o zamanki Milliyet binasının konferans salonunda Posta gazetesini hazırlamaya başladığımızda, Servet, matbaanın yöneticisiydi. O sırada aynı matbaa, hem Milliyet’i, hem de Meydan’ı basıyordu, Posta’yı hangi araya sıkıştıracağımızın çözümünü o buldu. ‘Patron’ dedi, ‘eski makineyi çalışır hale getireyim, Posta iki büyük gazetenin arasına sıkışıp geç kalmasın’. Boş gözlerle bir kenarda öylece duran cotrel’e baktım, ‘Hep böyle iyimser misin’ diye sordum. Boş bir soru olduğunu daha sonra defalarca kanıtladı bana. Onunla rotatifin ağzından alınmış, henüz mürekkebi kurumamış Posta, Fanatik ve Radikal’in birinci sayıları elimizde çektirdiğimiz fotoğraflarımız var, kim bilir hangi kutunun içine tıkıştırdığım. Yüzünde hep aynı tebessümle, hızla dönen rotatifin gürültüsünü bastırmak için bağırarak ‘Bir tepsi baklavayı hak etti çocuklar patron’ dediği sesi kulaklarımda. Sonra yollarımız bir süre için ayrıldı. 12 yıl önce tekrar buluştuğumuzda o Doğan Burda Dergi’nin Üretim Müdürü ve İcra Kurulu üyesiydi, ben ise yine ‘patron’! O günden sonra da ondan en çok duyduğum cümle ‘Bir fikrim var patron’ oldu. Fikirleri hiç bitmezdi, çoğu önemli sorunları çözen fikirler. Arada bir birlikte de saçmalardık tabii. Beni en çok ‘dürüm dergi’ önerisiyle güldürmüştü. Gençlik dergilerinin posterlerinin, katlama izi olmadan çocukların odasına asılabilmesine takmıştı. Biz büyük ve birlikte eğlenebilen bir ekibin üyeleriydik artık…”
Atlas Dergisi Yayın Direktörü Murat Köksal da Servet Kavasoğlu’yla uzun yıllara dayanan çalışma ve kişisel arkadaşlıklarını şöyle anlatıyor: “Atlas, 27 yıldır kalitesinden ödün vermeden çıkıyor. Dergide çalışanların çoğunu imzalarından, yaptıkları haberlerden tanıyor olabilirsiniz. Ama bir de tanımadıklarınız var. Servet bunlardan biriydi. Grubumuzun üretim direktörüydü, öncelikle Atlas’ta yayımlanan fotoğrafların kalitesinden, baskısının güzelliğinden o sorumluydu. Ama sadece o kadar da değildi. Haber önerisinden, fantastik eklere kadar birçoğumuzdan daha fazla fikir üretiyordu. Boş vakitlerinde çarşı pazar gezerdi. İstanbul’un bilinmedik sokaklarını o keşfetti, son olarak da bunları Atlas İstanbul için yazdığı “semt pazarları” yazısında toplamıştı. “Atlas’ın kâğıdı” adlı dosyamız için Finlandiya’da kağıt üretim merkezlerini birlikte dolaşmış, neredeyse kağıt üretiminin tüm aşamalarını birlikte incelemiştik. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaptığımız Atlas okur buluşmalarının vazgeçilmez isimlerinden biriydi. Elbette iyi bir dosttu da. Onu ilk 1986 yılında tanıdım. İkimiz de basın mesleğine Sabah Gazetesi’nde başladık. Yıllar sonra yollarımız bu kez 2006 yılında Doğan Burda’da kesişti… Sonraki yıllarımız hep beraber geçti. Neredeyse her akşamımız, yolların açılmasını bekliyoruz bahanesiyle, gazetenin kafesinde sohbet ederek geçti. Çoğu parlak fikir o sohbetlerden çıktı. Hepsi de dergiye olumlu olarak yansıdı. Başrolde de hep Servet vardı. En iyi gülenimiz, en iyi dans edenimiz oydu ve tabii en cömertimiz de… Onu çok özleyeceğiz…”
FOTOĞRAF: Servet Kavasoğlu, Atlas’ın kâğıdının üretildiği Finlandiya’daki merkezi ziyaret etmiş, laboratuvarda yetkililerden bilgi almıştı. / SİNAN ÇAKMAK
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