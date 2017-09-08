Yaban hayata çimento
Yörenin en nadir canlılarından biri Hatay dağ ceylanı. Ama çimento fabrikasına onay veren ÇED raporunda adı bile geçmiyor. Hatay dağ ceylanı, Atlas’ın Nisan 2015 tarihli 265. sayısında Selim Kaya’nın imzasıyla yer almıştı. Kaya, bu konu için Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde uzun çalışmalar yapmış ve dağ ceylanını doğal yaşam ortamında incelemişti. Kaya, “O dönem tanıştığım Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, 2011’de İncirli Köyü yakınlarında bir çimento fabrikası yapılmak istendiğini ama dört yıllık mücadeleyle bunun engellendiğini söylemişti” diyor. Ama şimdi bir başka firma bu kez yörede Akpınar yakınında çimento fabrikası kurmak istiyor. Öğünç “Biz yine bunu önlemek için elimizden geleni yapacağız” diyor ve şunları ekliyor:
“Çimento fabrikası projesi hakkında ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararı verilmiş durumda. Dernek olarak yıllardır bilim insanları ile bölgede çalışmalar yürütmekteyiz. Elde ettiğimiz sonuçlarla ÇED raporunda sunulan sonuçları karşılaştırdığımızda tür listelerinin oldukça eksik ve bazı türler bakımından da hatalı olduğunu görüyoruz. Eksik ve hatalı hazırlanmış tür listelerine göre yapılan değerlendirmelerin güvenilir olması söz konusu değil. Bölgenin en önemli hayvan türünün Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella) olmasına rağmen ÇED raporunda adı dahi geçmiyor. Bölgeye yapılması planlanan çimento fabrikasının ekosisteme ve yaban hayatına olası etkileri ve koruma önlemlerinin ortaya konulabilmesi açısından öncelikle uzman kişiler tarafından güvenilir bir çalışmanın yapılması gereği aşikâr. Türkiye’de çimento fabrikası kurmak için pek çok uygun alan bulunabilir, ancak Hatay dağ ceylanının yaşadığı tek bölge burası. Umuyoruz ki geçen sefer olduğu gibi bu sefer de aklıselim galip gelir, bilimsel çalışmaların sonuçları dikkate alınır ve bu projeden de vaz geçilir…”
YAZI VE FOTOĞRAF: SELİM KAYA
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