Gri Kurtlar, Colorado’ya Geri Dönüyor.

ABD’de Colorado sakinlerinin yüzde 50.4’nün oyuyla, gri kurtların 2023 yılında eyaletin batısındaki dağlara geri getirilmesine karar verildi.

1940’larda bölgede soyları tükenene dek avlanan gri kurtların yokluğunda geyikler çoğalarak bitki örtüsünü silip süpürmüş, erozyon başlamış ve bu zincirleme reaksiyon ekosistemin tüm aktörlerini etkilemişti. Üstelik kurtlar zayıf ve hasta hayvanları avladıkları için hastalıkların yayılmasını da engelliyorlardı. 2022’de ilk etapta 20-30 kurdun doğaya bırakılabileceği belirtiliyor.

Eyalet, kurt saldırısı sonucu telef oldukları belirlenen çiftlik hayvanları için tazminat ödeyecek. Kurtlar Yellowstone Ulusal Parkı ve Idaho’ya geri getirilmiş, ancak tüm çiftlik hayvanları ölümlerinin sadece yüzde 0.1’inden sorumlu oldukları anlaşılmıştı. (Üstteki fotoğraf: Colorado’da biyologlar, park bekçileri, vahşi doğa gözlemcileri ve hatta avcılar kurtların doğaya geri kazandırılma sürecinde beraber çalışacak.)

ATLAS · ŞUBAT 2021

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