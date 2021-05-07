Susuz İstanbul

İstanbul’a düşen yağış miktarının azalması, NASA’nın yeni yayınladığı uydu haritasıyla da kayda geçirildi. Buna göre şehirdeki yeraltı suları son 15 yılın en düşük seviyesine indi.

Bu gidişatta, 2020’nin son beş yılın en kurak senesi olması da etkili oldu. Yıl ortasına geldiğimizde hemen her bölgeye mevsim normallerinin altında yağış düşmüştü. Yeraltı suları, tarımsal üretim ve içme suyu kaynağımız açısından hayati önem taşıyor. Boşalan yeraltı suyu havzalarının tekrar dolması için ise yüzeydeki nem yavaşça ve istikrarlı şekilde toprağa ve kaya katmanına sızıp oradan tabana ulaşmalı.

(En üstteki fotoğraf: Sarıyer sahilinde karda yürüyüş. CENK AKYOLDAŞ)

ATLAS · ŞUBAT 2021