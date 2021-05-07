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Susuz İstanbul

Özge Çolak

İstanbul’a düşen yağış miktarının azalması, NASA’nın yeni yayınladığı uydu haritasıyla da kayda geçirildi. Buna göre  şehirdeki yeraltı suları son 15 yılın en düşük seviyesine indi.

Bu gidişatta, 2020’nin son beş yılın en kurak senesi olması da etkili oldu. Yıl ortasına geldiğimizde hemen her bölgeye mevsim normallerinin altında yağış düşmüştü. Yeraltı  suları, tarımsal üretim ve içme suyu kaynağımız açısından hayati önem taşıyor. Boşalan yeraltı suyu havzalarının  tekrar dolması için ise yüzeydeki nem yavaşça ve istikrarlı şekilde toprağa ve kaya katmanına sızıp oradan tabana ulaşmalı.

(En üstteki fotoğraf: Sarıyer sahilinde karda yürüyüş. CENK AKYOLDAŞ)

Yeraltı sularının yoğunluğu, mavi renkli yerlerde normalden fazla, turuncu ve kırmızı alanlarda ise daha az (11 Ocak). NASA / GRACE-FO UYDUSU

ATLAS · ŞUBAT 2021

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