Ezcacılık müzesi
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu’ndaki Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi eczanelerin ve eczacılık eğitiminin tarihine ışık tutan, geniş koleksiyonuyla dikkat çeken özel bir mekân. Eczacılık Fakültesi’ndeki müze ilaç endüstrisinin geçmişini inceleme olanağı da sunuyor.
Topkapı Sarayı Müzesi Enderun Eczanesi’ne ait şiddetli zehirler dolabı, ayrı bulundurulacak ilaçlar dolabı, porselen ilaç kavanozları, cam ilaç şişeleri müzede sergilenen parçalar arasında. Osmanlı döneminden Pastör ve İstikamet eczanelerinin dolapları, çeşitli eczanelere ait porselen ilaç kavanozları, ilaç yapımında kullanılan malzeme ve reçete kayıt defterleri ülkemizde eczanelerin gelişimi hakkında fikir veriyor. 1839 yılında başlayan eczacılık eğitiminin çeşitli dönemlerine ait diplomalar, diploma kayıt defterleri, mezunların fotoğrafları, tabelalar da koleksiyonda yer alıyor. Osmanlıca, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca çok sayıda eczacılık ve tıp kitabı içinde en eskisi 1734 tarihli.
Türkiye’nin ilk Eczacılık Tarihi Müzesi, 1960 yılında Prof. Dr. Turhan Baytop tarafından kurulmuş, müzenin çekirdeğini de Baytop’un kişisel koleksiyonu oluşturmuştu. Koleksiyon yıllar içinde bağışlanan eşyalarla giderek zenginleşti.
Sağlık tarihi alanında araştırma yapanlar ve konuyla ilgili sağlık mesleği mensupları Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi’ni randevu ile gezebilir.
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