Kahramanmaraş’ta kayak keyfi
Türkiye yeni bir kış turizmi merkezi kazandı. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon ve Kayak Merkezi, geçtiğimiz aylarda doğa ve kayak severleri ağırlamaya başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı tesis il merkezine sadece 15 kilometre mesafede yer alıyor ve otobüs seferleriyle kolayca ulaşılabiliyor. Tesiste hizmet birimlerinin yanı sıra amatör ve profesyonel kayakçılar için farklı zorluk derecelerine sahip pistler bulunuyor. Restoran kafe, teleski ve telesiyej hatları, kızak, iki adet 200 metre ve 150 metre babylift, atlama rampaları, offroad, trekking, heliport, otopark, piknik, rekreasyon alanlarının yer aldığı tesiste gölet ve dağ evleri de var.
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