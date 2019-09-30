2200 yıllık masklar
Panorama

2200 yıllık masklar

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde yürütülen kazılarda 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen 17 mask bulundu. Kazı başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt’ün verdiği bilgiye göre, söz konusu masklar, tiyatronun sahne binasında bulunan kabartmalar arasında en önemli grubu oluşturuyor. “Daha önce burada 16 mask bulmuştuk, şu anki kazılarda da 17 maskı gün yüzüne çıkararak korumaya aldık” diyen Prof. Söğüt, “Burada tiyatronun her iki yan girişlerine ve sahne binası dış cephesine ait maskların büyük bir kısmını bulmuş durumdayız. Bunlar farklı kültürlere ve inançlara ait pek çok tanrı ve tanrıça ile insanlara ait betimlemeler. Onların da ötesinde bulduğumuz masklar olağandan çok daha kabarık olarak betimlenmiş” diyor.

FOTOĞRAF: PROF. DR. BİLAL SÖĞÜT / Stratonikeia Antik Kenti Kazı Arşivi

 

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2200 yıllık masklar
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2200 yıllık masklar

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde yürütülen kazılarda 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen 17 mask bulundu. Kazı başkanı …

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