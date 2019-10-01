Yeni nesil outdoor giyim
Dijital

Yeni nesil outdoor giyim

Sporcuların doğadaki deneyim ve taleplerinden yola çıkan The North Face, su geçirmez ekipmanlarından daha yüksek performans ve nefes alabilirlik elde etmek için FUTURELIGHT serisini geliştirdi.

Su geçirmez ürünlerin sert, rahatsız, ağır ve hava geçirmeyen olduğu izlenimini ortadan kaldırmayı amaçlayan The North Face yumuşak, hafif, esnek ve konforlu olmasının yanında dayanıklı ve sürdürülebilir tasarıma sahip su geçirmez bir kumaş üretmek için yola çıktı. Üç yıl süren araştırmalar, ürün geliştirme çalışmaları, laboratuvar ve saha testlerinin ardından markanın tescilli FUTURELIGHT kumaşından ilk giyim ürünleri, mont, pantolon ve tulumlar üretildi. “Nano-spinning” teknolojisi kullanılarak hayata geçirilen FUTURELIGHT, 2019 Sonbahar/Kış koleksiyonunda Summit, Steep ve Flight koleksiyonlarında yer alıyor.

“Nano-spining” işlemi, ilk defa bir kumaşın zarına hava geçirgenliği özelliği kazandırıyor. Bu işlemle nano düzeyde delikler açılarak genel su geçirmezlik korunurken, elde edilen gözenekli materyal sayesinde, havanın malzeme içinden geçmesine izin veriliyor ve hiç olmadığı kadar yüksek havalandırma sağlanıyor.

Bu yeni teknoloji, markanın global atlet takımının 15 üyesi tarafından, kesintisiz olarak yaklaşık 400 gün boyunca kapsamlı testlerden geçirildi. Aralarında Himalayalar’daki Lhotse ve Everest’in de bulunduğu en yüksek zirveler ve en zorlu ortamlarda, -45 ila 15 derece arasında değişen sıcaklıklarda kullanılarak kendini kanıtladı. The North Face takımından dağcı Jim Morrison, partneri Hilaree Nelson ile birlikte ürünleri test ederken, 2018 yılında Everest ve Cho Oyu’nun da aralarında bulunduğu üç 8 bin metrelik zirveye tırmandı ve Lhotse Couloir’dan dünyanın ilk kayakla inişini gerçekleştirdi. Yeni kumaş, aralarında dünyaca ünlü güvenlik bilim kuruluşu UL’nin de bulunduğu bağımsız uzmanlar tarafından da test edildi.

Lansman kapsamında 1 Ekim’de New York’ta halka açık bir etkinlik de düzenleniyor. FUTURELIGHT montlar, pantolonlar ve tulumlar, 1 Ekim tarihinden itibaren sadece thenorthface. com.tr adresi dışında, The North Face mağazaları ve belli başlı perakendecilerden temin edilebilecek.

Daha fazla bilgi için: www.thenorthface.com.tr/futurelight

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