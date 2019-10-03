ATLAS EKİM SAYISI BAYİLERDE
Atlas, ekim sayısında ayrıntılı bir Amazon Yağmur Ormanları dosyasına yer veriyor. Küresel çapta önem taşıyan, sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Yağmur Ormanları’nın özellikleri, karşı karşıya olduğu tehlikeler, bölgede yaşayan toplulukların sahip olduğu kültür mirası ve birikim, uzman isimlerin yazılarıyla tanıtılıyor. Son yaşanan yangınlar ve bölgenin geleceği mercek altına alınıyor. Atlas’ın dosyası Amazon’u anlamak için benzersiz bir kaynak niteliğinde.
Derginin bir diğer ilginç konusu da Marmara Denizi’nin mercanları. Fazla tanınmayan bu sualtı değeri ve mercanları canlandırmak için yapılan restorasyon çalışmaları özel fotoğraflarla anlatılıyor. Restorasyon çalışmalarının şaşırtıcı sonuçları, Marmara’nın geleceği için de küçük bir umut ışığı yakıyor. Hindistan’ın dünden bugüne uzay çalışmaları ve imza attığı projeler, Karabük’ün mozaikleriyle ünlü Hadrianoupolis antik kenti de Atlas’ın ekim sayısının konuları arasında.
SOSYAL MEDYADA ATLAS