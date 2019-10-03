AMAZON YAĞMUR ORMANLARI: YERYÜZÜNÜN NEFESİ
Büyük bölümü Brezilya sınırlarında kalan Amazon Yağmur Ormanları’nda son dönemde yaşanan yangınlar bu devasa doğa alanının dünya için taşıdığı önemi ve karşı karşıya olduğu tehditleri yeniden gündeme getirdi. Atlas, ekim sayısında ayrıntılı bir dosyayla Amazon Yağmur Ormanları’nı inceliyor. Sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Yağmur Ormanları’nın özellikleri, bölgede yaşayan toplulukların sahip olduğu kültür mirası ve birikim, uzman isimlerin yazılarıyla tanıtılıyor. Atlas’ın dosyası Amazon’u anlamak için benzersiz bir kaynak niteliğinde.
SOSYAL MEDYADA ATLAS