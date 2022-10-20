Dijital teknolojiler uçmayı kolaylaştırdı mı?

2020’de uçaklar ve uçuşlar hayatımızdan çıktığında, uzun zamandır kanıksadığımız bu teknolojinin aslında ne kadar değerli ve hayatlarımız için önemli olduğunu fark ettik.

İnsanoğlu uçmayı öğrenebilmek için on binlerce yıllık bir medeniyet kurmak ve teknoloji geliştirmek zorunda kaldı. Ancak bu kadar büyük çabayla edindiğimiz teknolojinin değerini bilmediğimizi, onu kaybeder gibi olunca anladık.

Pandemi nedeniyle uçuşlar durdurulduğunda, bir şehirden diğerine, bir ülkeden diğerine atlarla haftalar boyunca yol almak zorunda kalan Orta Çağ insanından bile çaresiz duruma düştük, çünkü artık atımız olmadığı gibi artık sınırların olmadığı bir dünyada canımızın istediği yere at sürebildiğimiz ve rahatça girip çıkabildiğimiz çağlarda da yaşamıyoruz.

Bu açıdan bakınca, medeniyetin insanoğluna bir zincir vurduğunu ve seyahat özgürlüklerini elinden aldığını da söyleyebiliriz ancak bu konuyu daha rasyonel olarak incelemek gerekirse, modern sınırların toplulukların ekonomik ve sosyal şartlarını iyileştirmek, farklı kültürlerin birbirlerini taciz ettiği saldırganlıkları önlediğini ve toplulukların kendi eko sistemleri içinde daha sağlıklı yaşamlar kurarak birbirleriyle etkileşime girdiğini kabul etmemiz de gerekiyor.

Evet artık atımıza binip, veya arabalarımıza atlayıp dünyanın istediğimiz ülkelerine kontrolsüzce girip çıkamıyoruz ama yaşadığımız köyleri, kasabaları da atlı eşkıyaların, rakip devletlerin desteklediği militanların basıp masum insanlara zarar veremediği, daha güvenli, daha kuralları ve geleceği belli, daha stabil yaşamlar kurmayı başarıyoruz. Medeniyetin bir de bu yönünü hatırlamak gerekiyor. Sınırlar, insanları sınırlamak için değil de insanları birbirinden korumak için de işlev görüyor, bunu da unutmamak lazım.

Öte yandan, insanoğlunun elinden özgürce seyahat etme imkanını alan medeniyet, ona istediği yere kayıt altında ama çok daha hızlı gitme imkanını da sundu. Pandemi nedeniyle uçak yolculukları hayatımızdan çıktığında bunun değerini de anladık.

Bugün artık, pandemi şartları yavaş yavaş ortadan kalkarken, seyahat imkanlarımız yeniden hayatımıza girdi ve şimdi online olarak, gitmek istediğimiz rotada uçak biletlerimizi hızlıca alıp, seyahat planımızı yapıp yola çıktığımızda, birkaç saatte hedefimize ulaşabiliyoruz.

Bir diğer anlamıyla, dijital teknolojiler bize seyahat konusunda da yeni bir özgürlük kazandırdı ve seçeneklerimizi çoğalttı da diyebiliriz.

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