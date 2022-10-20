Kış sporları için hazırlıklarımız tamam mı?

Kış aylarına girmişken evde tembellik yapma planları yapıyorsanız, vazgeçin, hayat dışarıda. Peki, kış yürüyüşlerinin olmazsa olmazları nedir?

1- Mataralar ve termoslar

Doğada Starbucks bulamazsınız. Dolayısıyla, doğa yürüyüşlerine çıkarken, kahvenizi, çayınızı, sıcak içeceklerinizi termosunuzda hazır etmeniz gerekir. Ve özellikle de soğuk kış aylarında o termoslarda uzun süre sıcak kalan içecekler, üşüyen bedeninize ilaç gibi gelecektir. Farklı tasarımlarda ve renklerde üretilen bu termosları, tarzınıza uygun olarak seçtiğinizde, Instagram’daki paylaşımlarınızda da çok şık duracağına eminiz.

2- Botlar

Kar soğuklarında yürüyüşe çıkan doğa severler için botlar, hayati önem taşır. Sıcak, konforlu, güvenli, su geçirmeyen botlar, yürüyüşün işkenceye dönmemesi için hayati öneme sahiptir. Bu noktada kadın ve erkek bot modellerini inceleyerek, ayağınıza uygun bir bot seçebilirsiniz. Ayrıca evin çevresinde olağan spor aktivitileriniz için de erkek spor ayakkabı modelleri yeterli olacaktır.

3- Soğuk hava boyundan alınır

Ayağınızı koruma altına aldıysanız, size bir sır verelim, soğuk havaların insan vücudunu en çok vurduğu nokta genellikle boyun bölgesi olur. Eğer boynunuzu açık bırakırsanız, soğuk havada hızlıca şifayı kapabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka kalın bir atkı veya tam koruma sağlayan bir boyunluk edinmenizi tavsiye ediyoruz. Tabi vücudunuzu sadece atkı korumaz, sıcağı bedeninizin çevresinde hapsedecek kadın veya erkek mont modellerini de inceleyebilirsiniz.

4- Cep sobaları

Kimyasal veya benzinle çalışan, cepte taşınan ve insanların üşüyen ellerini ısıtmak için ısı yayan cep sobaları, keskin soğuklarda doğaya çıktığınızda üşüyen vücudunuzu ısıtmak için çok faydalı olacaktır. 8-10 saat boyunca vücudunuzun soğuğa yenik düşmüş bölgelerine ihtiyaç duyduğu ısıyı verebilen cep sobaları hem ekonomik hem de pratik bir çözüm olarak, her doğa severin cebinde olmalı.

5- Uçak biletleri

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