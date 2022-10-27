YA KONAKLA, YA ÜCRET ÖDE

Venedik, pandemi sonrası turist kalabalıklarıyla bıraktığı noktaya döndü. Turistlerin sprey boyayla tahrip ettiği tarihi kilise ve köprüler derken, şehir yönetimi dünyada ilk niteliğinde bir karar aldı. Buna göre, 16 Ocak 2023 itibarıyla şehirde gecelemeyecek günübirlik ziyaretçiler için online rezervasyon ve giriş ücreti (3 ila 10 euro) şartı getirildi.

Fotoğraf: Karnaval zamanı Venedik’teki ziyaretçi sayısı katlanıyor. – ISTOCK/shahramazIzI

Yolda durdurulan bir günübirlik ziyaretçi, bu iki koşulu yerine getirdiğini kanıtlayamazsa (kendisine verilen barkodlu belge ile) yaklaşık 300 euro cezaya çarptırılabilecek. Venedik’e gelen turistlerin yüzde 80’i günübirlikçi. Venedikliler yıllar sonra şehirlerini ilk kez pandemide boş görebilmişti.