Radyoaktif boynuzlar

Yaban hayatı kaçakçılarından korunmaları için boynuzları kontrollü olarak kesilen gergedanlara şimdi de boynuzlarına radyoaktif materyal şırınga edilenler ekleniyor. Güney Afrika’nın Witwatersrand Üniversitesi’nden bilim insanları, Waterberg’deki Limpopo gergedan yetimhanesinde sakinleştirici verilmiş bir gergedanın boynuzlarına radyoizotop zerk etmeye hazırlanıyor. Dünyada ilk niteliğindeki bu yönteme başvurma sebepleri ise temelde onu ve soyunu korumak… Gergedanlar, boynuzları Asya geleneksel tıbbında kullanıldığı için yabanda tehdit altında yaşıyor.

Tüm önlemlere rağmen yaban hayat kaçakçıları onları öldürüyor, boynuzlarını kesiyor ve bu parçaları karaborsada satıyor. Sadece 2023 yılında ülkede 499 gergedan öldürüldü, ki bu bir önceki yıla göre yüzde 11’lik artış demekti. Kaçakçıları caydırmak ve bu kanlı ticaret ağına bir darbe indirmek için son olarak radyasyon formülü deneniyor. Rhisotope Projesi kapsamında gergedanların boynuzlarına şırıngayla yerleştirilen iki küçük radyoaktif çip, sınır geçişlerinde boynuzların (dolayısıyla kaçakçıların) dedektörlerce tespit edilmesini kolaylaştıracak, ayrıca onları zehirleyip insan tarafından “tüketilemez” hale getirecek. Yani yasadışı ve gaddarca yollardan elde edilmiş gergedan boynuzunun çorbasını içmek için karaborsada büyük meblağlar ödeyen isimsiz zenginler, çorbalarından bir yudum almadan önce bir daha düşünecek. Peki, ya radyasyonun araştırmaya dahil edilen 20 gergedan üzerindeki etkisi ne olacak?

Profesör James Larkin, söz konusu düşük dozun gergedanın sağlıklı biçimde normal hayatını sürdürmesine engel olmayacağını söylüyor. Boynuza radyoaktif materyal verildikten sonra gergedandan kan örnekleri alınıyor ve hayvanın sağlığı kontrol ediliyor. Materyalin beş yıla kadar aktif kalması öngörülüyor. Dileyelim bu muhteşem canlılar için bu defa hayat yolunda gitsin…

EMMANUEL CROSET/AFP/Getty Images (25 Haziran 2024)