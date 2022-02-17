Karadeniz Havzası’nın sulak alanları

Beş ülkeden 18 fotoğrafçının eserlerinden oluşan ve Karadeniz Havzası sulak alanlarını tehdit eden kirliliği konu alan fotoğraf sergisi, 17 Şubat’ta Edirne Erasta AVM’de açılıyor. Karadeniz Havzası’nı koruyacak bir ekolojik bilinç oluşturmayı amaçlayan BioLearn projesi kapsamında oluşturulan sergi bir hafta süresince gezilebilir. Ardından Keşan, İpsala ve Enez’i gezecek olan sergi, proje ortakları Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan’da da ziyaretçilerle buluşacak.

Fotoğrafçılar proje kapsamında beş ülkede Karadeniz Havzası’nın önemli sulak alanlarında çalıştı. Bu doğa alanlarını su üstünden, su altından ve havadan fotoğraflayarak hem biyolojik çeşitliliği hem de alanlar üzerindeki kirlilik tehdidini gözler önüne serdi. Sergide ayrıca ekolojik bilinci artırmak amacıyla çocuklara yönelik düzenlenen resim yarışmasından toplam 30 resim bir animasyon film halinde yer alıyor. Sergi 17-23 Şubat 2022’de Edirne Erasta AVM, 25 Şubat – 2 Mart 2022tarihinde Keşan ilçe merkezinde, 3-5 Mart tarihinde İpsala ilçe merkezinde, 6-20 Mart tarihinde Enez ilçe merkezinde görülebilir.

BioLearn projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Karadeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülüyor. Proje çerçevesinde Enez’in lagün gölleri, denizi, kıyı alanları, Gala Gölü Milli Parkı, Türkiye ve Yunanistan sınırlarında yer alan Meriç/Evros Nehri Deltası, Ukrayna’daki Tuna Biyosfer Rezervi, Bulgaristan’daki Pomorie Sulak Alan Kompleksi, Gürcistan’daki Kolketi Milli Parkı alanları bütünleşik bir bilinçle koruma altına alınıyor.

Fotoğraf: Sultaniçe sahili ve falezler, Turgut Tarhan