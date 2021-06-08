Dünyanın bilinen en eski mağara resmi Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda bulundu. Koyu kırmızı aşı boyasıyla çizilmiş resmin başrol oyuncusu, en az 45 bin 500 yaşındaki bir Visaya yaban domuzu.

Onunla beraber resmedilmiş iki domuz çizimi ise kısmen korunabilmiş. Endonezyalı ve Avustralyalı arkeologlarca yürütülen ve sonuçları Science Advances’ta yayımlanan araştırmaya göre keşif, 2017 yılında, sadece kuru sezonda ulaşılabilen ve Bugis yerlilerinin aktardığına göre “o güne dek batılılarca görülmemiş olan” Leang Tedongnge Mağarası’nda yapıldı. Şimdi, resmin yanındaki pigmentin -üflenerek yapılan- el baskılarında DNA izi aranacak. (En üstteki fotoğraf: Günümüzden 65 bin yıl önce yaşayan insanların Avustralya’ya giderken Endonezya adalarında bu mağaraya da uğramış olmaları muhtemel.

FOTOĞRAFLAR: A. A. OKTAVIANA/GRIFFITH UNIVERSITY)

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