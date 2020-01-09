İnsanımsılar dik yürümeye nasıl başlamıştı? Araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar insanımsıların dik yürümeye başlamalarını tetikleyen sebebi ortaya çıkardı!

Bilim insanlarına göre 2.6 milyon yıl önce yaşanan yıldız patlamaları, insanların dik yürümesini sağlamış olabilir. ABD’deki Kansas Üniversitesi’nden araştırmacılara göre, 2.6 milyon yıl önce süpernovalardan gelen kozmik parçacıklar Dünya yüzeyine çarptı ve bu, tüm yeryüzünde orman yangınlarına neden oldu. Yanan ormanlık alanların büyük savanlara dönüşmesiyle, daha önce ağaçlarda yaşayan homininiler iki ayak üzerinde yürümeye başladı. Geology adlı bilimsel yayında yayımlanan araştırmanın yöneticisi Adrian Melott şu açıklamada bulundu:

“Yıldız patlamasından önce homininilerin iki ayak üzerinde yürüme eğilimi olduğu düşünülüyor. Ancak homininiler çoğunlukla ağaçlara tırmanıyordu, savan dönüşümünden sonra ise yürümek zorunda kaldı. Uzağı görmek ve avcıları fark etmek dik yürümesi gerekiyordu.”

Araştırmacılara homininilerin dik yürümesiyle süpernovalar arasındaki halkayı ise demir-60 izotopu sağlıyor. Araştırmayı yürüten bilim insanları süpernovaları ve bunların Dünya üzerindeki etkilerini araştırırken, eski deniz tabanlarında demir- 60 izotopu saptadı. Melott’a göre, bu izotop maddenin 163 ışık yılı uzaklıktaki bir süpernovadan Dünya’ya gelmiş olması gerekiyor.