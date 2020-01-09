Atlas ocak sayısından tüm okurlara hediye

Atlas, 2020’nin ilk sayısında tüm okurlarına Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2020 takvimini hediye ediyor, Batı Karadeniz’in en güzel manzaralarını masanıza getiriyor.

Derginin ocak sayısının kapak konusu ise Belgrad Ormanı. İstanbul’un son ormanı ve yüzyıllardan beri başlıca su kaynağı olan Belgrad Ormanı’nın doğal değerleri, su yapıları, karşı karşıya olduğu tehditler ayrıntılı bir dosyayla ele alınıyor.

Kayseri’nin Büyük Bürüngüz Mahallesi’nde keşfedilen Türkiye’nin en büyük yeraltı şehrinin öyküsü de ayrıntılarıyla Atlas’ta.

Ocak sayısında ayrıca Rusya’nın en eski şehri ve önemli ziyaret durağı Suzdal; Gürcistan’da, Kafkaslar’ın kalbindeki Kazbek Dağı’na tırmanış macerası; Katar’ın başkenti Doha ve dünyanın farklı köşelerinden kış festivalleri yer alıyor.