İnsanlığın iklim değişikliğine karşı en güçlü (ve en ucuz) silahı ağaçlar olabilir mi? Yeni bir araştırma, bu soruya kuvvetli bir “evet” cevabı veriyor.

ETH Zürih Üniversitesi’nin araştırmasına göre, sera etkisi yaratarak atmosferi ısıtan ve iklim değişikliğine yol açan karbondioksitin üçte birini yok etmek için dünya çapında 1 trilyon ağaç dikilmesi gerekiyor. Nedeni ilkokul yıllarından hatırlanabilir: Ağaçlar gündüz vakti karbondioksit gazını emip depoluyor ve havaya oksijen veriyorlar.

Şehirleri ve tarım alanlarını çalışma dışı tutan araştırmacılar, yeryüzündeki 1.7 milyar hektar ağaçsız arazide 1.2 trilyon fidanın doğal olarak büyüyebileceğini tespit etti. Söz konusu alanın genişliği, ABD ve Çin topraklarının toplamına eşit. Araştırmanın başında bulunan ve sonuca şaşırdığını gizlemeyen Prof. Tom Crowther, “değerlendirme gösteriyor ki, ağaçlandırma iklim değişikliğine karşı çarelerden biri değil, ezici bir üstünlükle en iyisi” diyor.

Sorun daha vahim bir hal almadan harekete geçmek gerektiğini vurgulayan Prof. Crowther, ağaçlandırmadan tam verim almanın 50-100 yıl süreceğini, bu yapılabilirse 200 milyar ton karbondioksitin atmosfere karışmasının önleneceğini belirtiyor. Ve sözlerine kulak verecek herkese şöyle sesleniyor: “Ağaç dikmek için ABD başkanı Donald Trump’ın birden iklim değişikliğine inanması, veya bilim insanlarının teknolojik çözümlerle çıkagelmesi gerekmiyor. Bu hemen, şimdi yapılabilir, elimizdeki en ucuz çözüm ve herkes bir ucundan tutabilir.”