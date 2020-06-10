Korona günlerinde nereye seyahat edilebilir? Birbirinden farklı öneriler

Yeni normalleşme süreciyle birlikte izole seyahat rotaları en çok merak edilenler arasında. Bu krizi yepyeni yerler keşfetme fırsatına çevirmek mümkün. Peki, koronavirüs günlerinde nereye gidilebilir, nereye seyahat edilebilir?

İstanbul Life’ın Haziran sayısında konunun uzmanı gezgin ve gazeteciler izole tatil rotası önerilerini paylaştı. Atlas’tan 3 ismin de katıldığı çalışmada birbirinden farklı öneriler ortaya çıktı.

Küçük bir bölümünü burada aktardığımız önerilerin tamamına İstanbul Life’ın ücretsiz Haziran sayısından bakabilirsiniz:

https://istanbullife.com.tr/emag/

ÖZLEM NUMANOĞLU (Atlas Dergisi Yayın Yönetmeni)

Orman banyosu yapmanın tam zamanı!

Korona salgını döneminde en güvenli lokasyon, bu kez lafın gelişi değil, gerçekten de doğa olacak. Unutmayın; nerede insan, orada risk. 2020’de güvenli bir tatilin motto’su bu. Klasik tipte bir tatilciyseniz, hep hayal ettiğiniz ama her defasında kaçtığınız bir fikri hayata geçirebilir; çadır kampı yapmayı ya da karavan kiralamayı deneyebilirsiniz. Karadeniz hattında Pokut Yaylası kadar güzellerini bulmanız hiç zor değil. Akdeniz’ciyseniz Toros yaylalarına çıkın. Veya Ege’yi düşük sezonda, sahiller boşken görün. Hem tadına doyulmaz hem de sağlık ve bütçe dostudur.

Önerilerin tamamı: https://istanbullife.com.tr/emag/

YILDIRIM GÜNGÖR (Atlas dergisi yazarı, gezgin)

Salgın günlerinde bile sadece iki vaka görülen Gökçeada bunu tamamen kaymakamlığın yoğun çabasına borçlu. Özellikle adaya girişlerde yoğun tedbirler uygulandı, turizm sezonunda da uygulanmaya devam edecek. Adada plaj uzunlukları fazla olduğu için hiç çaba sarf etmeden sosyal mesafe oluşacaktır zaten. Kültür gezilerinde ise tek dikkat edeceğiniz yer Zeytinli Köyü olacak.

Önerilerin tamamı: https://istanbullife.com.tr/emag/

ÖZCAN YÜKSEK (Gazeteci, gezgin)

Korona salgınında sosyal mesafe, korunmanın başlıca yollarından biri olduğu için, kalabalıklardan iyice uzak durmak temel seçenek. Kalabalık şehirlerden, hatta şehirlerden uzakta olmak, uçak, tren gibi kalabalık ulaşım araçlarına da mesafeli durmak gerekiyor. Doğa içinde kamp yapmak, kalabalık ve turistik olmayan dağ köyleri, yaylalar bu süreçte en güvenli tatil yerleri. Size önerilerim şunlar:

Isparta Ağlasun Kaş Kaçkar Vadileri, Çamlıhemşin

Önerilerin tamamı: https://istanbullife.com.tr/emag/

SERKAN OCAK (Atlas yazarı, Gazeteci, Gezgin)

Önce yakınlar: Kilyos ve Riva

(Fotoğraflar: Serkan Ocak)

Hemen uzaklara gitmeye, saatlerce yol yapmaya niyetim yok. İlk fırsatta İstanbul yakınlarında bir yere gideceğim. Aklımda her iki yaka için birer alternatif var. Avrupa Yakası için, Kilyos’ta AKUT adına işletilen bir kamp alanı olan, deniz kenarındaki Doğada Yaşam Okulu. Özellikle yazın hafta sonları çok sayıda çocuk burada eğitim amaçlı kamp yapıyor. Ancak onların bölümü ayrı. Bu geniş arazide ağaç altı çadır kurabileceğiniz güzel alanlar var. Normalde yemek, duş tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tam bir tesis. Hem deniz kenarından yürüyüş yapabileceğiniz hem de ağaçlar altında, çimlerin üzerinde yürüyüş yapabileceğiniz ender yerlerden biri. Navigasyon kurup gitmekte fayda var. Özel şifreyle açılan bir demir kapısı bulunuyor. Gittiğinizde kapı üzerindeki numarayı arayın.

Önerilerin tamamı: https://istanbullife.com.tr/emag/

YÜCEL SÖNMEZ

Hürriyet gazetesi seyahat yazarı

(Fotoğraflar: Yücel Sönmez)

Orman içindeki vaha: Havasu Köy

Antalya’da Mavikent Beldesi ve Gelidonya Burnu arasında yer alan 5 yıldızlı ilk ekolojik otellerden Havasu Köy’de ağaç ev, çadır, karavan gibi konaklama seçenekleri var. Doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler burada kaya tırmanışı, dalış, paraşüt, balıkçılık, hiking, yoga, plastik sanatlar, eko tarım ve endemik bitki toplama gibi aktiviteleri de deneyimleyebilir.

Önerilerin tamamı: https://istanbullife.com.tr/emag/

Yeşiller içinde, karlı dağ manzarası: Laşet Motel

Artvin Şavşat tam bir huzur bulma yeri. Buranın güzel noktalarından Laşet Motel’de konaklamalar Alpin çayır üstüne kurulmuş ahşap kulübelerde yapılıyor. Gitmişken ilçe merkezine 14 km uzaklıktaki Tibet Kilisesi’ni ya da 25 km mesafedeki Karagöl Sahara Milli Parkı’nı ve Söğütlü Mahallesi’ndeki Satlel Kalesi’ni de gezebilirsiniz.

Önerilerin tamamı: https://istanbullife.com.tr/emag/