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Datça’da festival zamanı

Harika Pelin Şengül

“Can Yücel Kültür Sanat Festivali”, 2-5 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleniyor. “İmece” anlayışı ile düzenlenen festivalde tüm etkinlikler ücretsiz. Datçalılar festivale davetli gelen müzisyenlerin, ressamların, şairlerin, edebiyatçıların dinleti, söyleşi ve sergilerini gezebilecek, ayrıca Datça’da yaşayan sanatçıların performanslarına tanık olacak. Festivalin son gününde, önceki festivallerde olduğu gibi Hızırşah Piknik Alanı’nda çocuk etkinlikleri ve konserlerle birlikte tüm Datça yaza merhaba diyecek. Festival Datça Kültür Sanat Dayanışması’nın (DKSD) önderliğinde Datça Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DADADOSK) işbirliği ile gerçekleşiyor.

Festival ile ilgili detaylı bilgiye Datça Kültür Sanat Dayanışmasının sosyal medya hesaplarından ve www.dksd-datca.org adresinden ulaşılabilir.

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