Cangıla Dicaprio dopingi

Panama’nın gözden ırak Chocó-Darién cangılında yeni keşfedilen bir yılan türünün isim babası, çevre sorunlarına duyarlılığıyla bilinen aktör Leonardo DiCaprio oldu. Bunun nedeni, yeni türü keşfeden bilim insanları; Ekvadorlu biyolog Alejandro Arteaga ve Panamalı meslektaşı Abel Batista’nın bölgenin yağmur ormanlarıyla ilgili farkındalığı artırmak için dünya kamuoyunun dikkatini buraya çekme çabası. Zira yılanın yaşadığı habitat, yasadışı altın ve bakır madenleriyle tahrip ediliyor. Bilim insanlarının bu iyi niyetli dikkat çekme çabası karşılığını buldu ve dünya basını haberi şu magazinel başlıkla duyurdu: “Leonardo DiCaprio, yeni keşfedilen yılan türüne en sevdiği kadının ismini verdi”. DiCaprio’nun annesi Irmelin Indenbirken’in ismini alan yeni türün bilimsel adı artık şu: Simon irmelindicaprioae. Salyangozla beslenen bu nadir tür, ağaçlarda yaşıyor. Yukarı Amazon’un dağlık bölgeleri ve Chocó-Darién cangılları dünyanın en büyük altın ve bakır yataklarından bazılarını barındırıyor. Özellikle pandemi sırasında artan yasadışı madencilik faaliyetleri bu olağanüstü coğrafyayı yok ediyor, devasa orman alanları tıraşlanıyor.