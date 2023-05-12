Atatürk’ün Çanakkale otomobili

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşları esnasında çekilen nadir fotoğraflarından birinde bir otomobil üzerinde görülür. Çanakkale Savaşları Enstitüsü, bu otomobilin 1913 model Fiat Zero olduğunu belirledi. Harbiye Nezareti, 1915 yılında Anafarta Grup Komutanı Mustafa Kemal’e bu model bir otomobil tahsis etmiş, ancak sadece 2 bin adet üretilen Model Zero’nun az sayıda örneği günümüze ulaşabilmişti. Modelin son örneklerinden biri İtalya’nın Torino şehrinde bulundu ve Tofaş tarafından Rahmi M. Koç Müzesi’ne hediye edildi. Otomobili görmek için müzeye bir ziyaret yeterli.