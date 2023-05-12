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Atatürk’ün Çanakkale otomobili

Harika Pelin Şengül

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşları esnasında çekilen nadir fotoğraflarından birinde bir otomobil üzerinde görülür. Çanakkale Savaşları Enstitüsü, bu otomobilin 1913 model Fiat Zero olduğunu belirledi. Harbiye Nezareti, 1915 yılında Anafarta Grup Komutanı Mustafa Kemal’e bu model bir otomobil tahsis etmiş, ancak sadece 2 bin adet üretilen Model Zero’nun az sayıda örneği günümüze ulaşabilmişti. Modelin son örneklerinden biri İtalya’nın Torino şehrinde bulundu ve Tofaş tarafından Rahmi M. Koç Müzesi’ne hediye edildi. Otomobili görmek için müzeye bir ziyaret yeterli.

MODEL ZERO – Saatte 63 kilometre hıza ulaşabilen Model Zero’nun üretimine 1912’de Torino’da başlandı. Türkiye’ye 12 adet getirilen Fiat Zero’yu, İstanbul’da satan bayinin adı, arşivlere göre Dilsizian’dı. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’yla üretim sekteye uğradı ve üretim hatlarının tamamı İtalyan ordusunun ihtiyaçlarına ayrıldı. – FOTOĞRAF: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARŞİVİ

 

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