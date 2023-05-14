Huzurlarınızda bir omurgalıya ait dünyanın en eski beyni… İyi korunmuş durumdaki 319 milyon yıllık Coccocephalus wildi türü balığın fosili, 100 yıldan uzun süre önce İngiltere Lancashire’da bir kömür madeninin çatısındaki sabuntaşı katmanda bulunmuş, 1925’da bilimsel olarak tanımlanmış ve Manchester Müzesi’nin arşivlerine konulmuştu. Fosili inceleyen Birmingham ve Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılar, balığın kafatasında beynin ve kranial sinirlerin muhafaza edilmiş olduğunu fark etti. Normalde beyin gibi yumuşak dokular hızla çürüyor ve nadiren fosilleşebiliyor. Araştırmacılar, balık öldüğünde hızla çok düşük oksijen bulunan tortulara gömüldüğünü ve böylece beynin bozulmadan korunabildiğini sanıyor. Nature dergisinde yayımlanan ve “beklenmedik” diye nitelenen keşfin beynin evrimine dair ipuçları vermesi bekleniyor.

Fotoğraf: Araştırmacılar, balığın 15-20 cm’lik bir etobur olduğunu düşünüyor. – MÁRCIO L. CASTRO