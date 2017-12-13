Aktopraklık’ta tarihöncesi tasarım
Arkeoloji

Aktopraklık’ta tarihöncesi tasarım

Necmi Karul, Bursa yakınlarında bulunan Aktopraklık Höyük’ü konu alan kitabında tarihöncesi dönemde bir köyün nasıl kurgulandığını anlatıyor.

Anadolu, yerleşik ve besin üretimine dayalı yaşamın ortaya çıkışı, gelişimi ve başka coğrafyalara yayılımı hakkında birçok sorunun cevaplandığı bir yer. Son yıllarda yapılan yeni çalışmalar az sayıda olmasına karşın konuya yeni bir boyut kazandıracak sonuçlar veriyor. Uzun yıllar Atlas Dergisi arkeoloji ve ArkeoAtlas Dergisi editörlüğü yapan Necmi Karul’un kaleme aldığı Aktopraklık: Tasarlanmış Prehistorik Bir Köy adlı kitap, Anadolu’da Neolitik toplumların ortaya çıkışından gelişkin köylere kadar geçen süreyi ele alıyor.

İstanbul Üniversitesi Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Necmi Karul, Ege Yayınları’ndan çıkan kitabında Anadolu’da tarihöncesi mimarlığın gelişim sürecini anlatmakla kalmıyor; Bursa yakınlarında bulunan Aktopraklık Höyük’te yaklaşık 7 bin 500 yıl öncesine tarihlenen yerleşim katmanlarını da ayrıntılı bir şekilde tanıtıyor.  Kitapta tarihöncesi dönemde bir köyün nasıl kurgulandığı, konut, avlu ve yerleşmeyi sınırlandıran hendekler ya da köyün ortasındaki avluya gömülmüş insanlar gibi birçok gizemli konu bir arkeoloğun bakış açısı ile, bilimsel bir çerçevede ele alınıyor. Kitapta ayrıca Aktopraklık Arkeoloji Okulu projesi kapsamında yeniden inşa edilen tarihöncesi köyün yapım aşamaları da anlatılıyor. Karul’un 213 sayfalık kitabı 106 fotoğraf, 35 çizim, 3 haritaya da sahip.

Aktopraklık Höyük’teki arkeolojik araştırmalar İstanbul Üniversitesi, Tarihöncesi Anabilim Dalı adına yapılıyor. Alanda inşa edilmekte olan açıkhava müze düzenlemesi ve Aktopraklık Arkeoloji Okulu projesi ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşiyor.

 

 

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Aktopraklık’ta tarihöncesi tasarım
Arkeoloji

Aktopraklık’ta tarihöncesi tasarım

Necmi Karul, Bursa yakınlarında bulunan Aktopraklık Höyük’ü konu alan kitabında tarihöncesi dönemde bir köyün nasıl kurgulandığını anlatıyor. Anadolu, yerleşik ve …

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