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Tanzanya’da Yeni Keşif: 2 Milyon Yıllık Taş Aletler

Özge Çolak

Tanzanya’nın kuzeydoğusunda, Serengeti’de yer alan ve “insanlığın beşiği” olarak nitelenen Olduvai Geçidi’nde,  bölgedeki insan varlığını 2 milyon yıl öncesine götüren keşiflere imza atıldı.

Nature Communications’ta yayımlanan  araştırmaya, Ewass Oldupa bölgesinde bulunan taş aletler ve fosiller kaynaklık ediyor. Geçidin bu kısmında hominini  (insanımsı) fosilleri bulunamadı, ama 350 metre ötede 1.82 milyon yıllık Homo habilis fosilleri tespit edildi. Bu bölge  tarih boyunca çok defa değişti (volkanik patlamalar vb.), ancak homininiler 200 binden fazla yıl boyunca bu bölgeye gelip gitti ve değişen çevreye uyum sağladı. (En üstteki fotoğraf: Ewass Oldupa’da bulunan taş aletler birbirlerinden uzak bölgelerdeki kayaların izlerini taşıyor. Bu aletleri hangi  hominini türünün yaptığı bilinmiyor. Büyük ihtimalle Homo habilis, ya da Paranthropus. MICHAEL PETRAGLIA.)

F MERCADER, J., AKUKU, P., BOIVIN, N. / NAT COMMUN

ATLAS · ŞUBAT 2021

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