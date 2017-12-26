Paylaşmayı yeniden keşfedin
HP, yeni başlattığı projeyle manevi destekler sayesinde başarılı olmuş isimleri, bu kez kendilerinin ilham verecekleri genç yeteneklerle buluşturuyor.
İlham, beklenmedik anlarda gelir ve başkalarıyla paylaştığımız bir deneyime dönüşür. Geçici bir his olarak kapımızı çalar, fakat anılarımıza yerleşerek hayatın sonuna kadar bizi takip eder. Yeteneği ve beceriyi harekete geçirerek bizleri yaratmaya yönlendirir.
HP, küçük mucizeler yaratan yetenekleri teknolojiyle destekliyor ve herkesi dünyaya ilham dağıtmaya çağırıyor. “Reinvent Giving” sloganıyla başlatılan küresel proje; hayat yolculuklarında manevi destekler sayesinde başarılı olan isimlerin bu kez ilham veren kişiler olarak başkalarının hayatına dokunma hikâyelerini içeriyor.
Teknolojinin gücüyle başlatılan bu küresel proje şimdi kendi yerel kahramanlarını yaratıyor.
HP Türkiye, ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven ile küresel projenin Türkiye ayağını gerçekleştirdi. Başarılı sanatçıya bugünkü başarısını elde etmesinde etkili olan manevi dokunuşlar ve kendisinin kimlerin hayatına ilham olmak istediği soruldu.
Seven’in fotoğrafçılık serüveni, ona her zaman özveriyle destek olan ünlü foto muhabiri Garbis Özatay ile tanışmasıyla başlamış. Fotoğrafla ilgili her şeyi Özatay’ın ustalığıyla sokaklarda çekim yaparak öğrenen Seven, HP Türkiye’nin projesi kapsamında ilham vermek ve başka fotoğraf serüvenleri başlatmak için Kars’ta tanıştığı çocukları seçti.
Çocukların fotoğrafa olan ilgisi üzerine onları İstanbul’a davet eden Mustafa Seven, İstanbul’un tarihi sokaklarını gezerken HP Spectre x360’ı kullanarak fotoğrafçılığı çocuklara anlattı ve onların hayatlarına fotoğraf sanatıyla dokundu. İleride yetenekli fotoğrafçıların yetişmesine olanak sağlamayı hedefleyen Seven, “hayata tanıklık etmek” olarak tarif ettiği fotoğrafçılığıyla bu kez başkalarının hayatlarına yeni hayaller ekledi.
Windows 10’lu HP Spectre x360 ile geleceğe ilham verin
HP, Mustafa Seven’in ilham dolu projesine Windows 10’lu HP Spectre x360 ile destek veriyor. Hem dizüstü bilgisayar, hem de tablet olarak kullanılabilen HP Spectre x360 dizüstü bilgisayarı, entegre gizlilik filtreli ekran seçeneği ile güvenliği artırırken, stil ve dayanıklılıktan ödün vermeden ve uzun pil ömrüyle sunuluyor.
Güvenlik ve tasarım için yeni endüstri standartlarını belirleyen bilgisayar, yaratıcılığa ilham veren ve inanılmaz fikirleri hayata geçirmek için sınırsız fırsatların kilidini açan benzersiz kullanıcı deneyimleri sağlıyor. Rafine ikonik tasarım, parlak ekran ile olağanüstü görüntüleme olanağı, çok yönlü ekran yüzeyi, kolay erişim sunan yeni nesil teknoloji ve güvenlik özellikleriyle donatılan cihaz ince, ama güçlü yapısıyla PC segmentini yeniden tanımlıyor. Kullanıcılar, HP Spectre x360 ile birlikte gelen Windows Ink Certified kalemi sayesinde eşzamanlı dokunma ile daha doğal çizim ve yazı deneyimine kavuşuyor.
Siz de HP Spectre x360’ın hayatınıza katabileceği sürprizleri keşfedin ve aldığınız ilhamla başkalarının hayatına dokunmaktan vazgeçmeyin!
İncelemek için tıklayın: http://hp.tl/6002DyPmE
Bu bir ilandır.
SOSYAL MEDYADA ATLAS