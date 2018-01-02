Atlas’ın ocak sayısı
Dergide Bu Ay

Atlas’ın ocak sayısı

Atlas, ocak sayısında Ortadoğu’nun kadim halkı Marunilere konuk oluyor. Atlas ekibi bu özel dosya için Lübnan’a uzandı, Beyrut’tan Kadişa Vadisi’ne kutsal mekanları ziyaret etti. Ayrıca 13’üncü yüzyıldan beri Kıbrıs’ta yaşayan Marunilerin köylerine gidip hareketli tarihlerini ve gelecek umutlarını dinledi. Derginin bir diğer konusu Karadeniz’de örneği az bulanan bir coğrafi oluşum: Giresun Adası. Amazonlar, Argonotlar, Pontus Krallığı, Bizans ve Osmanlı’nın gelip geçtiği bu küçük ada, arkeolojik ve doğal değerleriyle adeta Doğu Karadeniz’in bir özeti.
New Orleans, farklı katmanlara sahip tarihi ve yaşama enerjisiyle ABD’nin en etkileyici kentlerinden. Atlas, şeker pancarı tarlalarında çalışan kölelerin hüzünlü öykülerinin hala çınladığı yerleri ziyaret ediyor, ayrıca yine bu şehirden çıkan, isyan ve umudun müziği cazı anlatıyor. Derginin bir diğer başlığı “Yer Gök Kapadokya”. Atlas bu benzersiz yöreyi hem yerden, hem de dron ve balonla havadan görüntüledi, benzersiz manzaraları sayfalarına taşıdı. Atlas’ın konuları arasında İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan, ayrıca yaban hayat açısından büyük önem taşıyan Terkos (Durusu) Gölü de var.

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Atlas’ın ocak sayısı
Dergide Bu Ay

Atlas’ın ocak sayısı

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