Atlas fotoğrafçısına çifte ödül
Gündem

Atlas fotoğrafçısına çifte ödül

Türkiye Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı, “Türkiye Ormanları ve Faunası” isimli fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Toplam 1110 fotoğrafçının 3 bin 777 eserle katıldığı yarışmada Atlas fotoğrafçısı Selim Kaya, Eskişehir Çatacık Ormanları’nda çektiği kızılgeyik fotoğrafı ile birincilik, aynı ormanda çektiği vaşak fotoğrafı ile de üçüncülük elde etti.  Jüri, Kaya’nın Hatay’ın Amanos Dağları’nda çektiği dağ ceylanı fotoğrafını da sergilemeye değer buldu.  Selim Kaya, Şubat 2016’da da Diyarbakır Valiliği ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından düzenlenen “Her yönüyle Diyarbakır” adlı fotoğraf yarışmasında birinci olmuş, üç fotoğrafı da sergilemeye değer bulunmuştu.

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