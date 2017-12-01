ARALIK HEDİYESİ
Dergide Bu Ay

ARALIK HEDİYESİ

20 Şehir, 20 Proje, 20 Yemek
Atlas dergisinin aralık sayısında okurlarına yine özel bir hediyesi var: “Avrupa’dan Anadolu’ya-20 Şehir, 20 Proje, 20 Yemek” kitabı. Bu özel çalışmada yıllardır Türkiye’de yaşayan Hollandalı şef Wilco van Herpen ve ünlü yönetmen Yüksel Aksu, Anadolu’nun 20 ilini ziyaret ediyor. AB desteğiyle hayata geçirilen, Türkiye çapında tarımın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesini amaçlayan program çerçevesinde 20 proje ve 20 yöresel yemek tanıtılıyor. İkili 20 başarılı AB projesini ziyaret ediyor ve Anadolu’nun zenginliklerini kullanarak kendilerine yeni ufuklar açan insanları dinliyor.
Aksu, Anadolu’nun kültürel mirasının en ince noktalarına değinirken Wilco van Herpen, yerel lezzetlere yepyeni yorumlar getirerek nefis yemekler yapıyor. Artvin’de sebzeli alabalık, Denizli’de portakallı mantar dolması, Erzurum’da peynir soslu pirzola, İzmir’de kavun içi deniz mahsulleri salatası, Mersin’de mavi yengeç makarna ve çorbası, Kars’ta kaşarlı fondü ve daha nice özel tari f, özel proje ve başarı öyküsü, Atlas’ın ücretsiz ekinde.

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