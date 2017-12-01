ATLAS’IN ARALIK SAYISI
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN ARALIK SAYISI

Atlas’ın aralık sayısının kapak konusu Karçal Dağları’nda sonbahar. Artvin’e uzanan Atlas bu görkemli silsilenin ormanlarında, göllerinde, sisli yamaçlarındaki en güzel sonbahar manzaralarını sayfalarına taşıyor. Derginin bir diğer durağı Güney Afrika. Ülkenin en eski korunan alanlarından Hluhluwe-İmfolozi Ulusal Parkı’na geden Atlas aslan, fil, çita, babun, zebra, sırtlan ve diğer hayvanların yaban dünyasına giriyor. İsviçre Alpleri’nin en güzel köşesi Bern Dağları’nın doğal güzellikleri, Almanya’nın renkli Noel pazarları da derginin konuları arasında. Atlas ayrıca antik Likya’nın en güzel kentlerinden dördünü ziyaret ediyor. Likya Tetrapolisi’ni oluşturan Burdur’daki Kibyra, Balboura, Boubon ve Muğla’daki Oinoanda etkileyici kalıntılarıyla geçmişe görkemli bir kapı açıyor.

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ATLAS’IN ARALIK SAYISI
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