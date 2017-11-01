GALERİÇ LONGOZU – SAMSUN: Yüzen orman
Dergide Bu Ay

GALERİÇ LONGOZU – SAMSUN: Yüzen orman

Atlas’ın kasım sayısındaki konulardan biri Samsun’da, Kızılırmak Deltası’nda bulunan Galeriç Longozu. Zemini suyla kaplı, birçok bitki ve hayvan türünün yuvası bu su basar orman Barış Koca’nın yazı ve fotoğraflarıyla dergide yer alıyor. Koca, longozla buluşmasını şöyle anlatıyor:
“Samsun’un batısında, 19 Mayıs ilçesindeydim. Samsun’u Sinop’a bağlayan karayolunun üzerindeki ilçe, o harikulade Bafra Ovası’nın doğu ucunda bulunuyordu. İleride göz alabildiğine Canik Dağları uzanıyordu. 19 Mayıs ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi’nin sınırları içinde yer alan Galeriç Longozu, rengârenk yapraklardan oluşan dokusuyla çarpıcı bir güzelliğe sahipti. Yol kenarından bile rahatça görünen, çeşit çeşit kuş türlerinin eşlik ettiği yolculuğumun sonunda vardım longoza. Bulutların bir filtre gibi süzdüğü yumuşak ışığın da etkisiyle, yeşilin tonları en ince ayrıntısına kadar görülebiliyordu. Bir an ufuk çizgisinin olmadığı ve tamamen yansımalardan oluşan sonsuz bir evrende olduğumu düşledim. Longozun bu masalsı hali, aslında günümüze çok küçük bir bölümünün ulaşabildiği gerçeğini de gizliyordu…”

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GALERİÇ LONGOZU – SAMSUN: Yüzen orman
Dergide Bu Ay

GALERİÇ LONGOZU – SAMSUN: Yüzen orman

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