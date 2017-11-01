FOTOATLAS: Atlas fotoğrafçıları anlatıyor
Dergide Bu Ay

FOTOATLAS: Atlas fotoğrafçıları anlatıyor

Atlas’ın yıllara dayanan fotoğraf birikiminin ürünü FotoAtlas yine fotoğrafı teknik ve estetik yanlarıyla ele alıyor, yılda iki kere yayımlanan dergide Atlas fotoğrafçıları okurlarla ipuçlarını paylaşıyor. FotoAtlas bu sayısında da zengin başlıklara sahip. Dergi, 2017 yılının önemli fotoğraf festivallerini değerlendiriyor, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların izinsiz kullanıma karşı nasıl korunabileceğini anlatıyor. Histogram kullanmanın incelikleri, teleobjektifle çekilen İstanbul fotoğrafları, hareket eden nesnelerin fotoğraflarındaki netsizlik sorunu, fotoğrafların birer eser olarak hukuk tarafından nasıl korunduğu, fotoğrafçının aklındaki karenin peşinde sarf ettiği emek de FotoAtlas’ın konuları arasında. Portfolyolara da yer veren FotoAtlas ayrıca yeni çıkan fotoğraf makinelerini tanıtıyor.
Dergi, “Fotoğrafçı, fotoğrafı kafasında taşır; gerçek olanı belgeler ama o sırada kendi birikimini, yeteneklerini de devreye sokar” diyor ve Atlas fotoğrafçıları gördükleriyle yetinmedikleri, ilk bakışta fark edilmeyen ayrıntıları da bulmaya çalıştıkları karelerini anlatıyor.
FotoAtlas’ın eki ise doğa fotoğrafı çekmenin inceliklerinin yer aldığı kitapçık. Bu özel çalışma Türkiye coğrafyasını dağlar, kıyılar, akarsular, göller gibi başlıklarla inceliyor ve buralarda en iyi doğa fotoğrafını çekmenin ipuçlarını veriyor.

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