KASIM HEDİYESİ: Sonbaharın Yürüyüş Rotaları
Atlas’ın kasım sayısında da okurlarına özel bir hediyesi var: “Sonbaharın Yürüyüş Rotaları” kitabı. Derginin ekinde sonbahar aylarının en güzel doğa yürüyüşü rotaları fotoğraflarla tanıtılıyor, ayrıntılı güzergâh bilgileri veriliyor. Bolu’nun Yedigöller’i, Antalya ve Muğla’nın kıyıları, Artvin’in yaylaları, Gümüşhane’nin ormanları ve daha birçok yöre Atlas’ın kitabında bir araya geliyor. “Sonbaharın Yürüyüş Rotaları” kitabı sararan ormanları, durgunlaşan ve farklı bir huzura bürünen doğayı keşfetmek için benzersiz bir kaynak.
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